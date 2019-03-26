Внедрение "умной" системы учета газа в России подорожало втрое

В России могут увеличиться тарифы на газоснабжение, об этом пишут "Известия" со ссылкой на письмо Минэнерго. Внедрение "умной" системы по всей стране при этом "подорожало" почти втрое, со 130 млрд до 385 млрд руб.

В сообщении говорится, что тариф может увеличиться примерно на 5-10% из-за введения системы так называемых "умных" счетчиков.

"Создание в России "умной" системы учета газа может обойтись в 385 млрд руб., а расходы на установку оборудования планируют включить в тариф для населения", - говорится в сообщении.

Стоимость "умных" счетчиков газа могут заложить в тариф

Напомним, ранее уже сообщалось, что устанавливать интеллектуальные счетчики на газ будут поставщики или сетевая компания, а не потребитель. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По его словам, планируется разработать закон о приборах учета по аналогии с проектом об "умных" счетчиках электричества. Однако если приборы для промышленности оплачивает сетевая компания, то схема финансирования установки счетчиков у населения предусматривает новые "тарифные решения". Протокольное поручение вице-премьера Дмитрия Козака относительно установки интеллектуальных счетчиков газа предусматривало, что профильные ведомства должны предоставить свои наработки до 1 марта 2019 г. В декабре 2018 г. установка приборов оценивалась в общую сумму 130 млрд руб.