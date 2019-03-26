Житель Екатеринбурга выпрыгнул из горящей квартиры на четвертом этаже, пытаясь спастись

В Екатеринбурге из-за пожара в доме эвакуировали жильцов. Один из них, пытаясь спастись, прыгнул из окна.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре на улице Кировградская поступил сегодня ночью: на площади в 30 кв.м огнем были повреждены стены, перекрытие и домашние вещи в квартире на четвертом этаже жилого дома.

Фото с места ЧП

Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам были эвакуированы 17 человек, в том числе один ребенок. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились уже под утро. Причина возгорания устанавливается.

Известно, что хозяин квартиры, где начался пожар, выпрыгнул из окна, чтобы спастись. Мужчина выжил, сейчас он находится в больнице.