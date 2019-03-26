Проект моста через Чусовую получил положительное заключение Госэкспертизы

Проектная документация на новую часть мостового перехода через реку Чусовая со сметной стоимостью строительства 11,023 млрд руб. получила положительное заключение Госэкспертизы, сообщает "Ъ" со ссылкой на генподрядчика строительства Чусовского моста.

В эту сумму, по данным издания, входят расходы на строительство непосредственно самого моста и возведение к нему подъездов.

В этом году строители возведут восемь опор моста из 14 в русловой части реки Чусовой. Строительство будет вестись одновременно по двум технологиям – с использованием плавсредств и временного моста.

Как сообщало Накануне.RU, новый мост и подход к нему завершит масштабную реконструкцию транспортного коридора, который соединяет Пермский край с соседними регионами. Расстояние от Перми до Ханты-Мансийского автономного округа сократится на 350 км. Сейчас транспорт вынужден ехать через Екатеринбург. Зампред правительства обратил внимание участников совещания на то, что мост должен быть безопасным и учитывать недостатки действующего моста. Ранее сообщалось, что действующий мост через Чусовую требует постоянного наблюдения и ремонта. До конца мая будут проведены работы по устранению дефекта деформационного шва на 14 опоре. Кроме того, с 1 февраля 2019 года до конца 2020 года на мосту введено временное ограничение движения транспортных средств.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что мост важный объект инфраструктуры региона, потому необходимо набирать темпы строительства, чтобы жители региона как можно скорее получили возможность передвигаться по новому мосту. Также глава региона заявил, что в последствии дорога на Ханты-Мансийск будет передана на федеральный уровень.

Напомним, новый мост станет "близнецом" существующего. Он будет расположен на расстоянии 18 метров от действующего моста и в конечном итоге примет на себя половину транспортной нагрузки. Предполагается, что после строительства нового моста на один сезон все движение будет перенесено на него. За это время будет проведена реконструкция действующего моста. Срок ввода объекта в эксплуатацию вместе с капитальным ремонтом действующего – 2021 года.