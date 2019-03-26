26 Марта 2019
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Политика За рубежом

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который направлен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.

Согласно документу, Соединенным Штатам следует сокращать зависимость стран европейского региона от российских энергоресурсов, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе.

РФ, по мнению авторов, "использует природный газ для принуждения, запугивания и влияния на другие страны", передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что американские власти рассматривают дополнительные санкции против российского газопровода "Северный поток-2". Как сообщил министр энергетики США Рик Перри, вопрос находятся в стадии рассмотрения.

"Наш сигнал европейским странам - мы считаем, что для вас имеет смысл иметь большое количество источников топлива, поставщиков и маршрутов", - отмечал он.

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В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

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Теги: сша, европа, энергопоставки



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