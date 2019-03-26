Перекроют Вторчермет. В Екатеринбурге пройдёт первая репетиция парада Победы

Первая репетиция парада Победы в Екатеринбурге пройдёт 257 марта на улицах Вторчермета. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города, репетиции движения техники также запланированы на 3, 10, 17, 24 апреля.

Все тренировки будут проходить с 9 утра до обеда на улице Новосибирской. Практика показывает, что дороги перекрываются несколько заранее, улица Новосибирская является основной магистралью для выезжающих из микрорайонов Солнечный, Совхоз, УНЦ и Вторчермет автолюбителей, поэтому вероятность пробок и закрытия движения стоит учесть при планировании утреннего маршрута.

Дороги будут закрыты для все видов транспорта:

27 марта, 3, 10, 17 и 24 апреля будут действовать перекрытия с 09.00 до 13.00 по улице Новосибирской второй, от улицы Палисадной до улицы Окружной; по улице Зенитчиков, от улицы Палисадной до улицы Братской; по улице Патриса Лумумбы, от улицы Братской до улицы Палисадной; по улице Эскадронной, от улицы Окраинной до улицы Новосибирской второй.

Также перекроют дороги 19, 23, 26, 29 апреля, 3 и 7 мая с 20.00 до 04.00 по проспекту Ленина, от улицы Карла Либкнехта до улицы Репина; по улице Репина, от проспекта Ленина до улицы Малышева; по улице 8 Марта, от улицы Малышева до улицы Бориса Ельцина; по улице Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до улицы Челюскинцев.

Сотрудники ГИБДД будут оказывать содействие и оперативно перекрывать движение всех видов транспорта: 26, 29, апреля, 3 и 7 мая с 19.00, а также 9 мая с 05.00 на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск.

Движение ограничат по улице Окраинной, от улицы Палисадной до улицы Дорожной; по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Военной; по улице Военной, от улицы Дорожной до улицы Патриса Лумумбы; по улице Патриса Лумумбы, от улицы Военной до улицы Московской; по улице Московской, от улицы Патриса Лумумбы до проспекта Ленина; по пандусам транспортной развязки на улице Московской; по улице Посадской, от улицы Большакова до улицы Пальмиро Тольятти; по улице Пальмиро Тольятти, от улицы Посадской до улицы Московской; по улице Репина, от улицы Малышева до проспекта Ленина; по улице Малышева, от улицы Московской до улицы Репина; по улице Попова, от улицы Московской до улицы Репина.

Специалисты центра организации движения установят временные дорожные знаки на период закрытия движения. Добавим, что в прошлом году местные жители жаловались, что с трудом добираются до работы из блокированного района.

Напомним, что традиционно в параде Победы в столице Урала принимают участие порядка 70 единиц различной современной боевой техники и более 2 тыс. военнослужащих Центрального военного округа и Екатеринбургского гарнизона.