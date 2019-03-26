Уралвагонзавод совершенствует производственный процесс

На Уралвагонзаводе (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) подведены итоги 2018-го и определены перспективы развития системы "Бережливое производство" на 2019 год в рамках реализации стратегической инициативы ГК "Ростех" - "Построение эффективной производственной системы для выпуска высокотехнологичной продукции".

На сегодняшний день уже утверждена дорожная карта по механосборочному цеху №3, на очереди - проект для Центра исследований и испытаний материалов. В основе дорожных карт - методы и принципы системы, а также наработанный опыт внедрения в четырех цехах предприятия. Он позволил не только "по-новому" посмотреть на производственные процессы, но и получить реальный экономический эффект в "пилотных" цехах - 4,4 млн. рублей. В ближайшее время будет запущен ряд мероприятий, которые принесут общий экономический эффект около 40 млн.руб.

Основными инструментами "Бережливого производства" в 2018 году стали: система организации рабочих мест "5C", охват по которой составил 67,2%, всеобщее обслуживание оборудования "TPM", карта потока создания ценности "КПСЦ", метод "Канбан", на основе которого в цехе резинотехнических изделий и производства электродов была усовершенствована система организации производственного процесса.

В инструментальном цехе произведен анализ производственных потоков по загрузке оборудования. В цехе колесных пар выявлены резервы снижения себестоимости и оптимизации производственных процессов и многое другое. Реализовано 35 мероприятий по повышению эргономики рабочих мест. В работу вовлечено более 800 человек.

Кроме того, в 2018 году велась активная образовательная работа. В рамках форума "Юность Вагонки" проведен двухдневный интерактивный семинар "Инструменты бережливого производства" для 110 молодых работников предприятия. На IV общеобразовательном форуме "Взаимодействие" прошли подготовку 115 человек. К концу года были дополнительно обучены 214 уралвагонзаводцев.

"В данный момент несколько меняется подход к формату организации работ по внедрению системы бережливого производства в цехах. С этого года работа будет строиться на основе проектного подхода, который позволит повысить эффективность процессов. В развертывании системы бережливого производства задействованы центр подготовки персонала, отдел главного механика, центр информационных технологий и другие службы. Сегодня важность развития производственных систем на основе инструментов и методов бережливого производства определяется установками Президента России. В их основе - повышение производительности труда и операционной эффективности производства за счет сокращения производственного цикла и минимизации потерь. Мировой опыт показывает, что системное внедрение инструментов бережливого производства позволяет максимально эффективно достигать поставленных целей", - говорит начальник отдела бережливого производства Екатерина Косова.