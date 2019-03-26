Овечкин на встрече с Трампом не успел поднять тему взаимоотношений России и США

"Вашингтон Кэпиталз", за который выступает нападающий сборной России по хоккею Александр Овечкин, пригласили в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Поводом стал выигрыш командой Кубка Стэнли.

На встрече Трамп пообщался со всеми игроками и выразил уважение и восхищение их игрой. Президент поговорил и с Овечкиным, поздравив его с отличным результатом в прошлом сезоне. В свою очередь, россиянин отметил, что хотел бы подольше пообщаться с Трампом и поднять тему взаимоотношений между их странами.

Как отмечает ПолитЭксперт, несколько хоккеистов, приглашенных в Белый дом, отказались от визита из-за конфликта между президентом США и клубами, недовольными политическим курсом и "расистскими взглядами" Трампа.

Напомним, в феврале этого года Александр Овечкин побил рекорд Сергея Федорова и стал самым результативным россиянином в истории Национальной хоккейной лиги.