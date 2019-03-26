Уволенную из-за фото в купальнике учительницу поддержал министр образования Алтая

Министр образования Алтайского края Максим Костенко вступился за учительницу из Барнаула, которая была вынуждена уйти из школы после фотографии в купальнике.

Министр заявил, что учителя, которые ведут здоровый образ жизни и пропагандируют его, необходимы учебным заведениям.

Учительница приглашена на прием к Костенко, который намерен предложить ей «достойные вакансии», передает НТВ.

Напомним, в начале февраля Татьяня Кувшинникова опубликовала фото, сделанную ей на озере Пионерское, во время заплыва участников клуба "моржей". Ее внешний вид не понравился некоторым родителям ее учеников.

Директор школы посчитала поведение педагога непристойным, заявив, что это "пятно на репутации школы" и так и "до педофилии недалеко".

Женщину уволили, но за нее вступились остальные родители. В должности она была восстановлена. Однако позже давление на педагога усилилось, на ее уроки стали чаще приходить с проверками. В итоге она написала заявление об увольнении.