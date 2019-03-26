Место Грудинина в Госдуме может занять бизнесмен

Мандат депутата Госдумы от КПРФ, не доставшийся экс-кандидату в президенты Павлу Грудинину, может получить бизнесмен Михаил Берулава, работавший в нижней палате прошлого созыва.

Как говорят в партии, он "нравится всему руководству КПРФ". Процедура передачи места в Госдуме Берулаве может начаться 27 марта на заседании Центризбиркома. Препятствия для этого в понедельник устранил Верховный суд (ВС), вернув без рассмотрения иск КПРФ, обжаловавшей решение ЦИКа об отказе Грудинину в мандате.

Однако сложности у Берулавы могут возникнуть с имеющим приоритетное право на мандат главой красноярского крайкома КПРФ Петром Медведевым, не желающим ему уступать кресло депутата, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, в КПРФ считают, что власти сознательно заблокировали Грудинину вхождение в высший законодательный орган России, исполняя политический заказ.

ЦИК отказал Павлу Грудинину в получении мандата депутата Госдумы, аргументируя это тем, что политик не закрыл зарубежные счета по состоянию на 2016 г.

Ранее руководство КПРФ решило передать экс-кандидату в президенты мандат, освободившийся после смерти Нобелевского лауреата Жореса Алферова. В этой связи Грудинин должен был оставить руководство совхозом им. Ленина.