26 Марта 2019
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Общество В России

В Екатеринбурге директору турфирмы, укравшей боле 2 млн рублей у клиентов, вынесли приговор

В Екатеринбурге вынесен приговор директору туристической фирмы за мошенничество.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, пострадавшими признаны 23 клиента, а ущерб превысил 2 млн руб. На скамье подсудимых оказалась руководитель ООО "УралЕвроТур". В октябре 2015 года она присваивала деньги, полученные от клиентов в счет оплаты туристических путевок.

После подтверждения тура туроператором, мошенница должна была вносить на расчетные счета туроператоров денежные средства для бронирования и оплаты тура, однако этого не делала. Туроператоры был вынужден отменить туры.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил подсудимую к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

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В Екатеринбурге директору турфирмы, укравшей боле 2 млн рублей у клиентов, вынесли приговор

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Теги: турфирма, мошенничество, туризм



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Ранее 22.06.2018 07:48 Мск В Екатеринбурге будут судить директора турфирмы за мошенничество с путевками

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