Прибыль "Уральских авиалиний" упала в 8 раз

"Уральские авиалинии" по итогам прошлого года сократили чистую прибыль, рассчитанную по российским стандартам бухучета, до 415,4 млн руб. с 3,6 млрд рублей, полученных в 2017 году.

Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил, что существенное падение прибыли связано с ростом цен на топливо, которое, по его данным, подорожало на 30%. "Нефтяники забрали всю нашу прибыль", - отметил он.

Тем временем, выручка компании в 2018 году выросла с 66,7 млрд до 81,3 млрд руб., сообщает ТАСС.

Напомним, в конце 2018 года "Уральские авиалинии" получили сразу несколько новых допусков на рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский".

Теперь перевозчик может ежедневно летать в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул. В Милан и Катанию авиакомпания может выполнять рейсы дважды в неделю. Трижды – в Париж и до 10 рейсов – в Чимкент.

В настоящее время регулярные прямые рейсы по большей части этих направлений выполняет "Аэрофлот".