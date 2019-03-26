Прибыль "Уральских авиалиний" упала в 8 раз

26 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Уральский ФО В России

Прибыль "Уральских авиалиний" упала в 8 раз

"Уральские авиалинии" по итогам прошлого года сократили чистую прибыль, рассчитанную по российским стандартам бухучета, до 415,4 млн руб. с 3,6 млрд рублей, полученных в 2017 году.

Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов сообщил, что существенное падение прибыли связано с ростом цен на топливо, которое, по его данным, подорожало на 30%. "Нефтяники забрали всю нашу прибыль", - отметил он.

Тем временем, выручка компании в 2018 году выросла с 66,7 млрд до 81,3 млрд руб., сообщает ТАСС.

Напомним, в конце 2018 года "Уральские авиалинии" получили сразу несколько новых допусков на рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский".

Теперь перевозчик может ежедневно летать в Лондон, Амстердам, Мадрид, Стокгольм, Прагу, Карловы Вары и Стамбул. В Милан и Катанию авиакомпания может выполнять рейсы дважды в неделю. Трижды – в Париж и до 10 рейсов – в Чимкент.

В настоящее время регулярные прямые рейсы по большей части этих направлений выполняет "Аэрофлот".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Прибыль "Уральских авиалиний" упала в 8 раз

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Уральские авиалинии, авиакомпания, прибыль, топливо



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 2407

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети