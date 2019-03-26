26 Марта 2019
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Кабмин направит 431 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Кабмин направит в ближайшие шесть лет 431 млрд руб. на расселение жителей страны из аварийного жилья.

Как сообщил вице-премьер Виталий Мутко, в течение трех лет правительство рассчитывает расселить 117,4 тыс. человек. По его словам, кабмин рассчитывает выйти на показатели опережающего расселения аварийного жилого фонда. "К 2020 году мы должны выйти на расселение до 1 млн кв. м, а к 2024 году создать постоянно действующий механизм, который будет опережать вывод жилья в аварийный фонд. По нашим расчетам, около 2 млн кв. м в год будем расселять. Этого темпа должно хватить, чтобы не доводить жилье до аварийности", - отметил Мутко.

По словам вице-премьера, в большинстве регионов разработаны программе переселения из аварийного жилья. Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что важно не только ориентироваться на результат в 2024 году, а ежегодно следить за показателями выполнения программы, сообщает ТАСС.

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Кабмин направит 431 млрд рублей на расселение аварийного жилья

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Теги: кабмин, аварийное жилье, расселение



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