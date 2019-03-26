26 Марта 2019
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Экономика В России

ВТБ подключился к системе быстрых платежей

Банк ВТБ подключился к системе быстрых платежей Центробанка.

Опция появилась в онлайн-версии и мобильном приложении кредитной организации. ВТБ – крупнейший участник системы, которая в перспективе должна позволить клиентам всех банков переводить деньги в реальном времени по номеру карты или мобильного телефона.

В настоящее время к системе подключились 11 банков, а в будущем готовность участвовать в системе высказали еще 40 банков, сообщает РБК.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы будет Центробанк РФ.

При оплате в магазине через СБП с помощью QR-кода будет происходить прямое списание средств со счета покупателя на счет торговой точки. Самый простой вариант – покупатель с помощью мобильного приложения сканирует наклейку с QR-кодом, в который зашиты реквизиты счета продавца. Покупатель вводит сумму покупки и подтверждает списание средств. При этом Система быстрых платежей обработает операцию и переведет средства на счет магазина, после чего продавец получит уведомление о зачислении денег.

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ВТБ подключился к системе быстрых платежей

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Теги: банк, ВТБ, система быстрых платежей



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