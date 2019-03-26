Шампанское может резко подорожать

Министерство финансов России предложило изменить минимальную розничную стоимость на игристое вино.

Как говорится в проекте закона, ведомство предложило повысить цены на напиток на 26% — до 207 руб. за 0,75 л. В настоящее время минимальная розничная стоимость установлена на уровне 164 руб.

При этом минимальную отпускную цену завода-производителя предлагается установить на уровне 143 руб. вместо 115 руб., оптовую — 172 руб. вместо 133 руб.

В Минфине объяснили увеличение стоимости ростом с 2016 по 2019 год ставок акциза, НДС, тарифов на электроэнергию, цены винограда и др., сообщают "Известия".

Тем временем, "Росконтроль" проверил шампанское семи брендов.

Эксперты исследовали такие марки, как "Абрау-Дюрсо", "Наследие мастера/ЛевЪ ГолицынЪ", "Советское шампанское", "Российское шампанское", "Новый Светъ", "Цимлянское" и французское Moёt & Chandon.

Анализ напитков проводился более чем по 30 показателям качества и безопасности. Среди всех брендов не соответствует наименованию и составу только "Советское шампанское", которое попало в черный список.