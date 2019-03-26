Билан пришел за наградой к Мединскому на костылях

26 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Билан пришел за наградой к Мединскому на костылях

Российский популярный исполнитель Дима Билан получил звание "Заслуженный артист РФ".

За наградой певец вышел на сцену на костылях. Его поздравил министр культуры РФ Владимир Мединский. Торжественная церемония награждения состоялась в День работника культуры в атриуме Большого театра.

Музыкант поблагодарил Минкульт и своих педагогов. "Мне, конечно, невероятно приятно находиться в этом зале, быть оцененным так высоко...", - отметил Билан.

Артист сломал ногу возле своего дома. До этого ему также пришлось выступать на костылях на церемонии вручения премии BraVo в Кремлевском Дворце, сообщает РИА "Новости".

Напомним, звание заслуженного артиста РФ было присвоено Билану в ноябре 2018 года. Соответствующий указ подписал президента России.

Отметим, Билан в 2008 году стал первым российским исполнителем, победившем на международном вокальном конкурсе "Евровидение".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Билан пришел за наградой к Мединскому на костылях

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дмитрий Билан, заслуженный артист



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.11.2018 11:20 Мск Дима Билан получил звание заслуженного артиста России

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 2404

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети