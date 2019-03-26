Билан пришел за наградой к Мединскому на костылях

Российский популярный исполнитель Дима Билан получил звание "Заслуженный артист РФ".

За наградой певец вышел на сцену на костылях. Его поздравил министр культуры РФ Владимир Мединский. Торжественная церемония награждения состоялась в День работника культуры в атриуме Большого театра.

Музыкант поблагодарил Минкульт и своих педагогов. "Мне, конечно, невероятно приятно находиться в этом зале, быть оцененным так высоко...", - отметил Билан.

Артист сломал ногу возле своего дома. До этого ему также пришлось выступать на костылях на церемонии вручения премии BraVo в Кремлевском Дворце, сообщает РИА "Новости".

Напомним, звание заслуженного артиста РФ было присвоено Билану в ноябре 2018 года. Соответствующий указ подписал президента России.

Отметим, Билан в 2008 году стал первым российским исполнителем, победившем на международном вокальном конкурсе "Евровидение".