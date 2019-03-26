26 Марта 2019
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Тимошенко: Президент Украины имеет бизнес-связи с Кремлем

Украинский президент Петр Порошенко имеет бизнес-связи с российскими властями.

Об этом рассказала бывший премьер-министр Украины и кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко. "У Петра Алексеевича — мощнейший бизнес с Кремлем. (...) Таких бизнесов — три", — сказала политик.

"Первый — он поставляет через аффилированные с ним компании нефтепродукты через Новоград-Волынскую трубу на Украину и в Европу", — заявила Тимошенко.

Также президент Украины имеет отношение к поставкам в страну российского сжиженного газа, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, Украинский президент Петр Порошенко создает массовую сеть подкупа избирателей за казенный счет. Об этом пишет издание "Страна", которое провело собственное расследование. Отмечается, что схема покрывает всю Украину до самых отдаленных уголков и впервые применяется в стране в столь массовом масштабе. В штабе олигарха рассчитывают, что это даст ему дополнительно до 10% голосов и обеспечит выход во второй тур. Практически о том же самом заявляла кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

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Тимошенко: Президент Украины имеет бизнес-связи с Кремлем

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Теги: Украина, Порошенко, Тимошенко, Кремль



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