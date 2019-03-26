26 Марта 2019
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Армия и ВПК В России

"Роскосмос" возобновляет турпрограмму на МКС

"Роскосмос" заключил два контракта с американской компанией Space Adventures на отправку туристов в космос на корабле "Союз МС".

Как сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин запуски состоятся в 2020 и 2021 годах. Имена туристов не называются. В дальнейшем "Роскосмос" планирует осуществлять до четырех пусков к МКС "Союз МС" в год. Рогозин выразил уверенность в том, что желающих слетать в космос будет много, сообщают "Ведомости".

Глава "Роскосмоса" уверен, что несмотря на создание американского космического корабля, NASA заинтересовано в дальнейшей доставке своих астронавтов на МКС "Союзами": одно кресло на Dragon SpaceX обойдется в $110–120 млн, у "Роскосмоса" кресло для NASA стоит $80 млн, и это с хорошей маржей, отметил "Роскосмос".

Тем временем, в начале марта к МКС пристыковался первый частный космический корабль Crew Dragon компании SpaceX. На корабле нахходился манекен Рипли, а также множество различных материалов и оборудования.

Напомним, ранее "Роскомос" протестировал новую систему доставки грузов на МКС. 10 июля космический "грузовик" "Прогресс МС-09"добрался до станции за 3,5 часа - по короткой двухвитковой схеме.

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"Роскосмос" возобновляет турпрограмму на МКС

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Теги: Роскосмос, МКС, космический туризм



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