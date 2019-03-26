Лига арабских государств: решение Трампа не меняет правовой статус Голан

Лига арабских государств осудила решение американского президента Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которое является нарушением международного права.

Как сообщил генсек регионального сообщества Ахмеда Абу аль-Гейта, решение главы Белого дома не меняет правовой статус Голанских высот. "Стремление придать легитимность израильской оккупации стало новым трендом в американской политике, что свидетельствует о полном покровительстве США желаний и устремлений Израиля, и арабы отвергают подобный подход, - отметил Абу аль-Гейт, сообщает ТАСС.

Напомним, 25 марта Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Он объяснил цель своего "исторического шага" поддержкой безопасности Израиля, который взял под свой контроль Голаны в 1967 году для собственной защиты от угроз.

Данное намерение было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение нормами международного права, а также принципом "земля в обмен на мир". Признавать израильский суверенитет над спорной территорией отказался также Евросоюз.