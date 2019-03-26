В Сирии погибли трое российских военных

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии.

Это случилось еще в конце февраля, однако в Минобороны сообщили о гибели офицеров только сейчас. Они погибли в ходе боя с террористами.

По данным военного ведомства, в конце февраля трое российских военнослужащих, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, "попали в засаду группы боевиков". После боя российские военнослужащие "пропали без вести".

Российской стороне удалось установить напавших на автомобиль боевиков, а также подтвердить факт гибели троих российских военнослужащих.

По данным Минобороны, ВКС России и спецназ уничтожили 30 боевиков, причастных к гибели россиян, сообщает ТАСС.