26 Марта 2019
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Политика За рубежом

В Сирии погибли трое российских военных

Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии.

Это случилось еще в конце февраля, однако в Минобороны сообщили о гибели офицеров только сейчас. Они погибли в ходе боя с террористами.

По данным военного ведомства, в конце февраля трое российских военнослужащих, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, "попали в засаду группы боевиков". После боя российские военнослужащие "пропали без вести".

Российской стороне удалось установить напавших на автомобиль боевиков, а также подтвердить факт гибели троих российских военнослужащих.

По данным Минобороны, ВКС России и спецназ уничтожили 30 боевиков, причастных к гибели россиян, сообщает ТАСС.

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В Сирии погибли трое российских военных

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Теги: Сирия, военные, боевики



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