В Сирии погибли трое российских военных
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии.
Это случилось еще в конце февраля, однако в Минобороны сообщили о гибели офицеров только сейчас. Они погибли в ходе боя с террористами.
По данным военного ведомства, в конце февраля трое российских военнослужащих, возвращаясь на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор, "попали в засаду группы боевиков". После боя российские военнослужащие "пропали без вести".
Российской стороне удалось установить напавших на автомобиль боевиков, а также подтвердить факт гибели троих российских военнослужащих.
По данным Минобороны, ВКС России и спецназ уничтожили 30 боевиков, причастных к гибели россиян, сообщает ТАСС.