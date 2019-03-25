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Политика За рубежом

Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами

Президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, данное намерение было подвергнуто критике в российском МИД как пренебрежение нормами международного права, а также принципом "земля в обмен на мир". Признавать израильский суверенитет над спорной территорией отказался также Евросоюз.

Как передаёт "РИА Новости", Трамп объяснил цель своего "исторического шага" поддержкой безопасности Израиля, который взял под свой контроль Голаны в 1967 году для собственной защиты от угроз.

"Сегодня ему (Израиля, — прим.) нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая "Хезболла", которая может предпринять потенциальные атаки против Израиля", — отметил американский лидер.

Голанские высоты(2019)|Фото: www.israel21c.org

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Трамп официально признал суверенитет Израиля над Голанами

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Теги: Дональд Трамп, Голанские высоты, Голаны, суверенитет, Израиль, США



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