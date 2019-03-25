25 Марта 2019
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Происшествия За рубежом

Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

Израильская армия начала наносить удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел.

Целью бомбардировок, как передаёт "РИА Новости" со ссылкой на армейскую пресс-службу, военные называют "террористические цели" палестинского движения ХАМАС по всему анклаву.

Также сообщается о переброске двух дополнительных бригад к границе Газы. В связи с этим закрыт доступ в приграничные районы на юге Израиля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в последний раз об атаке войск ближневосточного государства на "террористические объекты" палестинского анклава сообщалось в середине месяца. Ни одна из группировок при этом не взяла на себя ответственности за произошедшее.

война, палестино-израильский конфликт, сектор газа, ракеты, Кассам, обстрел(2014)|Фото: israelonline.ru

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Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа

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Теги: Израиль, Палестина, сектор Газа, ХАМАС, ракетные удары



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