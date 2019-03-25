В Екатеринбурге осуждена директор турфирмы за присвоение денежных средств клиентов

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор директору ООО "УралЕвро Тур" Нине Копытовой, признав её виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Установлено, что в октябре 2015 года у женщины, занимавшей пост главы турфирмы и одновременно осуществлявшей функции бухгалтера, возник умысел на хищение чужого имущества мошенническим путём. Подсудимая присваивала денежные средства, полученные от граждан в счёт оплаты туристических путёвок, которые она, исходя из своих должностных обязанностей, должна была вносить на расчётные счета туроператоров. В итоге последние не подтверждали туры, а отменяли их.

Так, за период с октября 2015 по январь 2017 года от действий злоумышленницы пострадали 23 человека, ущерб которых составил свыше двух миллионов рублей.

Суд приговорил Копытову к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.