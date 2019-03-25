Лицей УрФУ научит педагогов региона работать со сложными темами ЕГЭ

Сегодня, 25 марта, в Специализированном учебно-научном центре (СУНЦ) Уральского федерального университета (УрФУ) стартовали курсы повышения квалификации школьных педагогов Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

Заявленная задача обучения состоит в отработке сложных для школьников тем по десяти предметам — русскому языку, математике, физике, обществознанию, информатике, химии, биологии, истории, английскому языку и литературе. Программа представляет собой 36 часов, 18 из которых будут даны в очной форме в течение трёх дней, и ещё 18 часов в дальнейшем педагоги будут обучаться дистанционно через университетскую онлайн-платформу.

"Это первый опыт масштабного повышения квалификации учителей Свердловской области со стороны УрФУ", — отметили в СУНЦ Уральского университета.

Участие в обучении примут 150 человек из 12 городов региона.