Власти Югры проводят проверку после инцидента в морге Югорска

Департамент здравоохранения Югры начал внеплановую проверку после инцидента в морге Югорска. Ранее там обнаружили коробки с детским питанием, как оказалось, просроченным.

Проверка проводится в отношении подведомственных депздраву учреждений "по вопросу эффективности расходования бюджетных средств, направленных на приобретение детского питания, питания беременным женщинам и кормящим матерям, и соблюдения условий хранения молочных смесей", сообщили Накануне.RU в окружном департаменте здравоохранения.

Проверка пройдет с 26 по 29 марта.

Напомним, о неожиданной находке в морге Югорска сообщил депутат гордумы Антон Пантин. В департаменте общественных и внешних связей округа пояснили, что в здании, где находится морг, размещены, в том числе, склады. В одном из таких помещений и обнаружили детское питание с истекшим сроком годности.

"Они хранятся, как и следует, в общебольничном блоке", - сообщали в департаменте.