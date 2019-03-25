25 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Порошенко имеет план на случай поражения на выборах

В случае проигрыша на президентских выборах Петр Порошенко не уйдет из украинской политики. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники в штабе Порошенко.
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Как сообщили изданию в штабе, Порошенко имеет "амбиции, от которых он не отступится". Там признали, что предвыборная "сетка" по подкупу избирателей создана не только под президентские, но и под парламентские выборы. Если он проиграет выборы президента, то на парламентские пойдет первым номером в партии "Солидарность", в которую планирует включить нынешнего спикера Рады Андрея Парубия и секретаря СНБО Александра Турчинова, а возможно, и Виталия Кличко, который, правда, дистанцируется от Порошенко.

В штабе признали, что наиболее тяжелым будет непопадание даже во второй тур.

"Это означает, что всем надо паковать чемоданы и идти в длинный отпуск за профнепригодность. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой", – сказал источник.

Напомним, шоумен Владимир Зеленский, по всем опросам, уверенно побеждает в первом туре, а за выход во второй тур Порошенко будет бороться с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко, рейтинги которых различаются статистически незначимо.

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Порошенко имеет план на случай поражения на выборах

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Теги: Украина, выборы президента Украины, Петр Порошенко



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