Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%

25 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%

Ставки по ипотеке в России могут достигнуть значения 8% раньше срока, предусмотренного нацпроектом "Жильё и городская среда", заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, в настоящее время министерство не видит опасения с учётом поставленной цели.

"Мы ожидаем, что этот уровень будет достигнут возможно раньше, но видимо не в этом, и даже не в следующем году, — цитирует Моисеева ТАСС. — Мы уверены, что к 2024 году покажем устойчивый тренд по выходу на 8%, а если у нас все будет макроэкономическое хорошо развиваться, то даже и ниже".

Напомним, в начале месяца глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в текущем году, однако не смог уточнить, до 8% или 9%.

Ранее перед этим, как сообщало Накануне.RU, утверждалось, что снижения до целевого показателя в ближайшее время не произойдёт — на это понадобится целый год.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Минфин РФ, Алексей Моисеев, ипотека, нацпроект



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 198

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети