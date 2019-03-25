Минфин допустил снижение ставок по ипотеке до 8%

Ставки по ипотеке в России могут достигнуть значения 8% раньше срока, предусмотренного нацпроектом "Жильё и городская среда", заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, в настоящее время министерство не видит опасения с учётом поставленной цели.

"Мы ожидаем, что этот уровень будет достигнут возможно раньше, но видимо не в этом, и даже не в следующем году, — цитирует Моисеева ТАСС. — Мы уверены, что к 2024 году покажем устойчивый тренд по выходу на 8%, а если у нас все будет макроэкономическое хорошо развиваться, то даже и ниже".

Напомним, в начале месяца глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться уже в текущем году, однако не смог уточнить, до 8% или 9%.

Ранее перед этим, как сообщало Накануне.RU, утверждалось, что снижения до целевого показателя в ближайшее время не произойдёт — на это понадобится целый год.