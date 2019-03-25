Полиция Екатеринбурга опровергла сведения из СМИ о мужчине с гранатой на Уралмаше

Сегодня, 25 марта, в СМИ появилась информация о мужчине, якобы угрожавшем взорвать гранату около одного из магазинов микрорайона Уралмаш города Екатеринбурга.

"На место приехали полиция, МЧС и реанимация, рассказал наш подписчик. По информации СМИ, ситуация разворачивается рядом с магазином ПивКо" на Уральских рабочих, 54. Улица перекрыта", — говорится в посте паблика "Типичный Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте".

Данные сведения опроверг официальный представитель полицейского Главка Свердловской области Валерий Горелых, по словам которого несколько нарядов полиции и специалисты по взрывным устройствам предприятия "Уралвымпел" прибыли на указанное место по сообщению от молодого человека 1991 года рождения, работающего поваром в "ПивКо".

"Молодой человек, отправляясь на работу на личном авто, обнаружил подозрительный предмет, внешне похожий на ручную противопехотную гранату Ф-1, более известную в народе как "лимонка", — рассказал представитель МВД корреспонденту Накануне.RU. — То ли он торопился, то ли не знал правила, как действовать в подобных ситуациях, но, тем не менее, он подобрал свою находку, а по приезде на работу сообщил об этом в органы внутренних дел".

Горелых также добавил, что в микрорайоне не было никаких эвакуаций и перекрытий транспортных потоков.

"Сыщики вызвали на место сапёров, которые направили находку на исследование в экспертный и аналитический центр полицейского Главка, — рассказал представитель МВД. — По итогам проверки будет установлено, представлял ли этот предмет угрозу, также будет принято решение о возможном поощрении нашедшего его мужчины. О возможном — потому что, согласно существующим правилам, он должен был, обнаружив подозрительный предмет, отойти на безопасное расстояние и не подпускать к этому предмету никого, параллельно сообщив о находке в органы. Однако, учитывая то, что он сообщил позже, полиция всё же обсудит, попадает ли этот поступок под категорию поощряемых граждан".