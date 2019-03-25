"Собянинец" Олег Чемезов назначен замгубернатора Свердловской области

25 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан: транзит власти и дрейф от России

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Тюменская область Уральский ФО

"Собянинец" Олег Чемезов назначен замгубернатора Свердловской области

Депутат Тюменской облдумы от "Единой России" Олег Чемезов назначен на должность заместителя губернатора Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора.

Глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 25 марта, представил своего нового заместителя членам правительства.

На этом посту Чемезов будет курировать вопросы территориального развития и цифровизации.

"Олег Леонидович будет курировать те вопросы, которые курировал ранее в правительстве Александр Геннадьевич Высокинский. Я уверен, что у него все получится. Сам он уроженец Свердловска, знает город и регион", - прокомментировал губернатор, представляя чиновника.

Также в функционал нового замгубернатора войдут вопросы информатизации и проект "Умный регион", реализуемый в Свердловской области по инициативе Куйвашева.

Олег Чемезов родился в 1964 году в Свердловске. В 1987 году он окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". После вуза Чемезов работал врачом-интерном Тюменской областной клинической психиатрической больницы. Затем в 1988 году он переехал в Ханты-Мансийск, где в 1991 году стал заведующим психиатрическим отделением Ханты-Мансийского окружного психонаркологического диспансера. В середине 90-х стал депутатом гордумы Ханты-Мансийска.

Затем с 1999 по 2004 год Чемезов находился на должности первого зампреда правительства ХМАО, с 2004 по 2005 год являлся первым заместителем губернатора Тюменской области.

Позднее он получил дополнительное экономическое образование и был назначен вице-президентом ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", а также директором филиала "ТНК-ВР Сибирь". Карьеру в ХМАО и Тюменской области развивал при работе там на руководящих постах Сергея Собянина, нынешнего мэра Москвы.

С 2013 года Чемезов является председателем правления управляющей компании "ПАРТИКОМ".

С 2008 года по настоящее время трудился депутатом Тюменской областной думы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Собянинец" Олег Чемезов назначен замгубернатора Свердловской области

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Олег Чемезов, Евгений Куйвашев, Свердловская область, замгубернатора



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Балканская трагедия - это результат:

Результаты 198

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети