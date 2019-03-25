"Собянинец" Олег Чемезов назначен замгубернатора Свердловской области

Депутат Тюменской облдумы от "Единой России" Олег Чемезов назначен на должность заместителя губернатора Свердловской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации губернатора.

Глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 25 марта, представил своего нового заместителя членам правительства.

На этом посту Чемезов будет курировать вопросы территориального развития и цифровизации.

"Олег Леонидович будет курировать те вопросы, которые курировал ранее в правительстве Александр Геннадьевич Высокинский. Я уверен, что у него все получится. Сам он уроженец Свердловска, знает город и регион", - прокомментировал губернатор, представляя чиновника.

Также в функционал нового замгубернатора войдут вопросы информатизации и проект "Умный регион", реализуемый в Свердловской области по инициативе Куйвашева.

Олег Чемезов родился в 1964 году в Свердловске. В 1987 году он окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности "Лечебное дело". После вуза Чемезов работал врачом-интерном Тюменской областной клинической психиатрической больницы. Затем в 1988 году он переехал в Ханты-Мансийск, где в 1991 году стал заведующим психиатрическим отделением Ханты-Мансийского окружного психонаркологического диспансера. В середине 90-х стал депутатом гордумы Ханты-Мансийска.

Затем с 1999 по 2004 год Чемезов находился на должности первого зампреда правительства ХМАО, с 2004 по 2005 год являлся первым заместителем губернатора Тюменской области.

Позднее он получил дополнительное экономическое образование и был назначен вице-президентом ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", а также директором филиала "ТНК-ВР Сибирь". Карьеру в ХМАО и Тюменской области развивал при работе там на руководящих постах Сергея Собянина, нынешнего мэра Москвы.

С 2013 года Чемезов является председателем правления управляющей компании "ПАРТИКОМ".

С 2008 года по настоящее время трудился депутатом Тюменской областной думы.