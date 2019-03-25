Основной владелец ТЦ "Зимняя вишня" за год после пожара увеличил свое состояние на $50 млн

Основной владелец ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово Денис Штенгелов увеличил свое состояние на 50 млн долларов, пишет Forbes.

В настоящее время, спустя год после пожара в торговом центре, его состояние оценивается в 650 млн долларов, в 2018 году он впервые вошел в число 200 богатейших предпринимателей России.

"В 2018 году Штенгелов впервые вошёл в число 200 богатейших бизнесменов страны в рейтинге он занял 175 строчку с оценкой состояния в 600 млн долларов. За этот год его состояние выросло на 50 млн долларов", - пишет издание.

Сообщается, что бизнесмен является бенефициаром одного из крупнейших производителей конфет, кондитерских изделий и снэков в России – "КДВ групп", а также розничной сети "Ярче!".

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что Генпрокуратура РФ направила польским властям запрос об экстрадиции бывшего владельца ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского . Напомним, в его действиях следствие усматривает признаки дачи взятки.

Ранее сообщалось, что Вишневский в 2016 году уехал из России в Испанию. В ноябре прошлого года его объявили в международный розыск.

Напомним, пожар произошел 25 марта 2018 года. В результате погибли 60 человек, в том числе 41 ребенок. В СКР заявили, что на системе пожаротушения торгово-развлекательного центра руководство сэкономило 7 млн рублей, хотя знало о ее неисправности.