"Город выглядит серым". Алексей Текслер оценил благоустройство Челябинска на "двойку"

Врио губернатора Алексей Текслер по итогам первого объезда Челябинска оценил состояние города на "двойку". По словам главы области, столица Южного Урала выглядит серой, а центральные улицы – непрезентабельно, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в рамках своего первого объезда врио губернатора посетил два сквера, которые планируется благоустроить в 2019 году, "показательный" благоустроенный двор, в котором как оказалось не работает освещение, и "Тропу здоровья" в городском бору. Затем глава области спустился в подземный переход на площади Революции и прогулялся по торговому комплексу "Никитинский".

"Город выглядит серым, необходимы комплексные решения по благоустройству, чтобы заниматься наведением порядка и зимой, привлекать технику. Центральные улицы выглядят тоже непрезентабельно, про дворовые территории и говорить нечего. Проблемы есть. Я в должности первого замминистра энергетики посетил много городов нашей страны. Челябинск крупный миллионный город и, конечно, должен выглядеть гораздо более презентабельно. Вчера вечером ездил по городу – иллюминации нет, город темный. Нужно многое сделать, чтобы навести порядок. Сейчас надеюсь состоится серьезный разговор с администрацией по этому вопросу", - рассказал он.

В целом Текслер оценил состояние города на "двойку".

"Может быть даже ниже, но пока все смотрится некрасиво. Если подводить итог, есть чем заниматься", - подчеркнул он.

Также глава области обозначил приоритеты при благоустройстве Челябинска.

"Приоритет — это большие городские пространства, центральные улицы, экологические зоны и парки. Это приоритет, чтобы сразу было понятно, что жизнь улучшается. Дворы тоже не будем забывать, но нужно будет очень внимательно к этому всему отнестись. Меня больше всего беспокоит не сам факт того, что надо наводить порядок, но, если это все зимой засыпает снегом, все это бессмысленно. Хотелось бы понять, как предполагается работа не только по обустройству, но и последующему содержанию дворовых территорий. Очевидно подрядчики, которых город выбирает для того, чтобы обеспечивать в надлежащем состоянии территории, с этим не справляются. У нас сейчас разговор с коллегами из администрации на эту тему был", - отметил он.

По итогам объезда врио губернатора проводит совещание в администрации города. Текслер сообщил, что пока не принимал кадровые решения по городским чиновникам.

"Мне была предложена структура и назначения. Я отклонил. Пока никаких решений в этой части не принял. Принял решение, что за квадратиками структуры должны быть конкретные предложения, конкретные дела по наведению порядка. Когда будут взяты на себя обязательства чиновниками мэрии, тогда и будем принимать решения по структуре и кадрам", - подчеркнул он.