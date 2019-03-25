25 Марта 2019
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Экономика В России

Глава Почты России сообщил о планах поднять зарплаты сотрудникам на 20%

Почта России планирует поднять на 20% заработные платы сотрудникам, доложил гендиректор государственного предприятия Николай Подгузов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Для этого, по словам главы предприятия, в фонд оплаты труда будет инвестировано 11,5 млрд рублей.

"Нами разработана программа, которая затронет 210 тыс. сотрудников предприятия по таким профессиям, как оператор почтовой связи, почтальон", — уточнил Подгузов.

Данная программа, по его словам, стартует 1 мая 2019 года в 17-ти регионах с наиболее низкими зарплатами.

Глава Почты России также доложил президенту о выручке и чистой прибыли предприятия, которые по итогам прошлого года "достигли исторически максимальных значений" — 190 млрд и 2,7 млрд рублей, соответственно.

Встреча Путина с гендиректором Почты России Подгузовым(2019)|Фото: kremlin.ru

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Глава Почты России сообщил о планах поднять зарплаты сотрудникам на 20%

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Теги: Почта России, Николай Подгузов, Владимир Путин, зарплаты



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