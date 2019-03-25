Частная китайская компания испытала ракетный двигатель

Китайская частная компания Beijing Blue Arrow Space Technology Co., Ltd ("Синяя стрела") самостоятельно разработала ракетный двигатель, работающий на жидком кислороде и метане.

Как передают китайские СМИ, 25 марта прошли успешные огневые испытания 80-ти тонного ракетного двигателя "Тяньцюэ" TQ-12. Данные испытаний показали, что проектирование было надёжным, характеристики стабильны и заложены основы для ходовых испытаний.

Ожидается, что в текущем году испытания двигателя будут завершены окончательно, а в 2020 г. Beijing Blue Arrow Space Technology сможет запустить первую ракету на жидком кислороде и метане.

Компания была создана в 2015 г. и занимается разработкой ракет-носителей и космических аппаратов.