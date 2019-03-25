25 Марта 2019
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На обед челябинским школьникам подали хлеб с плесенью

Хлеб с плесенью оказался на столе у детей в школьной столовой Челябинской области, передает корреспондент Накануне.RU. Информация об этом стала известна благодаря фото, которое ученики выложили в социальные сети.

"Вот так нас кормят за наши деньги!" – анонимно возмущались пользователи в группе «Инцидент Миасс» в социальных сетях. Пост сопровождается фотографией куска хлеба с пятнами голубой плесени на грязной парте. Его автор утверждает, что такой хлеб подавали в столовой городской школы №4.

хлеб с плесенью(2019)|Фото:https://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/12/10838697/inx960x640.jpg

Незамедлительно последовала и реакция общественности. В комментариях челябинцы поддержали школьников. Так, Ольга Шатрова-Балдина возмутилась: «Это уже называется: дошли до ручки! Скоро мышами детей кормить будут!», вторит ей и Лидия Железкина «Нужно сказать большое спасибо г-же Ольге Васьковой! Именно она сидит на контрактах в Образовании. Кормит наших детей помоями и получает неплохие откаты…». 

Стоит отметить, что это уже далеко не первый раз, когда поднимается вопрос о качестве питания в школьных столовых региона: крохотные порции, просроченные йогурты, гнилые яблоки, тараканы, а теперь и хлеб с плесенью.

Ситуация лишний раз демонстрирует, что необходимы масштабные изменения в школьных столовых. Челябинские родители возлагают большие надежды на грядущий мониторинг качества детского питания в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Всероссийский мониторинг проводится под патронажем детского омбудсмена Анны Кузнецовой. «Есть поручения президента РФ по поводу ужесточения требований к качеству организации детского питания, над этим вопросом работают, в том числе, законодатели, рассматриваются варианты совершенствования закупочных процедур. Уверена, что все эти действия в комплексе позволят добиться хорошего результата» – отметила она.

Регионам уже поручено разработать методические рекомендации для родителей по участию в контроле качестве школьного стола.

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На обед челябинским школьникам подали хлеб с плесенью

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Теги: школьные столовые, хлеб с плесенью, школьное питание, мониторинг



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