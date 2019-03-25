25 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Климкин назвал свидетельство "вмешательства России" в украинские выборы

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Россия "блокирует" переговоры в "нормандском формате" и это является "вмешательством" в выборы на Украине. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных и европейских дел Люксембурга Жаном Ассельборном.
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"Россия заблокировала все усилия в контексте дальнейших контактов, в том числе и в "нормандском формате" накануне выборов, что, кстати, само по себе является вмешательством в выборы", - дословно сказал Климкин.

Какая связь между отсутствием переговоров в "нормандском формате" и вмешательством в выборы, украинский министр не объяснил.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко еще летом прошлого года приказал начинать подготовку к "вмешательству России" в предстоящие на Украине выборы. В феврале он обвинил Россию в хакерских атаках на ЦИК.

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Климкин назвал свидетельство "вмешательства России" в украинские выборы

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Теги: Украина, выборы президента Украины



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