На Ямале два жителя Башкирии получили 23 и 24 года колонии - выследили, вывезли за город, ограбили и убили бизнесмена

В Ноябрьске двое жителей Башкирии и одна женщина с Ямала получили серьёзное наказание за жестокое убийство бизнесмена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

Напомним, по версии следствия, 12 января 2017 г. в Ноябрьске 60-летний владелец магазина, расположенного в торговом центре "Арктика", вышел с работы и исчез. Обеспокоенные родственники обратились к правоохранителям. Вскоре следователи нашли подозреваемых в убийстве, одним из которых оказалась его коллега.

29-летняя продавец соседнего магазина, зная, что ее коллега не беден, сообщила об этом своим приятелям, двоим 30-летним жителям Башкортостана. Изучив распорядок дня мужчины, вечером 12 января злоумышленники напали на него на улице, в автомобиле вывезли за город и, завладев деньгами, убили. Тело погибшего было обнаружено в лесу около моста через реку Нюдя-Иту-Яха.

В суде дело рассматривали присяжные. На основании их вердикта мужчины получили 23 и 24 года колонии особого режима, женщина – шесть лет колонии общего режима.