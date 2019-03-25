25 Марта 2019
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Общество Челябинская область

"Городским властям должно быть стыдно". Алексей Текслер спустился в подземный переход на площади Революции

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер спустился в подземный переход на площади Революции, на который жаловались жители города на его странице в Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

В подземном переходе глава области остановился у цветочного отдела и пообщался с продавцом. Также его внимание привлекли точки горячего питания. Затем глава области прогулялся по торговому комплексу "Никитинский".

"Согласен с жителями, что это все прошлый век. Здесь могут быть и вопросы безопасности, в частности продукты питания, которые здесь продают. Я попрошу Роспотребнадзор обратить на это внимание. В целом с точки зрения эстетики, наверно, должно быть стыдно городским властям за такую центральную часть города, в частности подземный переход", - подчеркнул он.

Также челябинцы жаловались на отсутствие пешеходных переходов на Университетской набережной. Сегодня Алексей Текслер также посетил этот объект.

"Мы это проговорили с коллегами из администрации города. Дадут в ближайшее время предложения", - сообщил он.

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"Городским властям должно быть стыдно". Алексей Текслер спустился в подземный переход на площади Революции

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Теги: Алексей Текслер, губернатор, Челябинск, подземный переход, Владимир Елистратов,



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