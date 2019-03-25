В Нижневартовске 224 семьи получили новые квартиры взамен аварийных

В Нижневартовске 224 семьи, которые жили в 33 домах по улице 60 лет Октября, в Старой части города и на территории РЭБ Флота, переехали в новые квартиры в дома №3 и 5 по улице Салманова, №11 по Льва Толстого и 26 по Заводской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Вартовчанин Александр Забуга рассказал, что в город он и его семья приехали в 1986 г., после окончания Томского политехнического института. Устроились работать на геодезическое предприятие.

"Стали жить в квартире, расположенной в деревянном доме №6 по улице Молодежной. Спустя годы его признали аварийным. В этом году представилась возможность получить новое благоустроенное жилье по адресу: улица Ленина, 39. В ближайшие дни будем переезжать, обустраивать квартиру", - сказал он.

По словам начальника управления по жилищной политике администрации Ирины Потамошневой, людям, живущим в аварийном жилье, положена новая квартира жилье аналогичной площади. В них работают "умные" технологии. Например, установлены приборы учета, которые автоматически будут отправлять показания управляющей компании.

Сами дома – новой серии, они максимально доступны для маломобильных категорий граждан, родителей с колясками: лифт опускается в так называемую нулевую точку первого этажа, ведущую прямо к входной двери и пандусу. Кроме этого, новостройки сдаются и заселяются только после комплексного благоустройства прилегающей территории: создаются просторные дворы с пешеходными тротуарами, ограждениями, стоянками, детскими городками. Еще один новый элемент, применяемый в жилищном строительстве в Нижневартовске, – архитектурная подсветка фасадов домов.

Снос ветхого жилья и строительство нового – одно из приоритетных направлений работы в муниципалитете и округе. В 2006-18 гг. расселено и снесено 419 домов. Город и округ дали на это 5,6 млрд руб. Заместитель директора департамента ЖКХ Ринат Назмутдинов заявил, что в 2018 г. на расселение аварийного жилья дали рекордные 1,2 млрд, на которые удалось расселить 58 домов и купить 437 новых квартир.

"Дополнительное финансирование составило 1,1 млрд руб., что позволило полностью выполнить план по расселению из аварийного жилья на 2018 г. и на 60% (20 домов) – на 2019 г. В этом году на расселение предусмотрено 92,8 млн руб. Однако уже сейчас дополнительно выделено 318,7 млн руб. На данную сумму, 411,5 млн рублей, мы сможем купить 146 квартир и расселить жителей 18 домов", - сказал Назмутдинов.

Таким образом, к 1 августа все, кто должен до конца года получить новые квартиры, смогут сделать это.