25 Марта 2019
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Происшествия Сибирский ФО

Воспитанникам детского сада в Тыве поставили прививку от туберкулеза вместо Манту

Воспитанникам детского сада в Тыве поставили прививки от туберкулеза вместо пробы Манту, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.
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По данному факту проводится доследственная проверка.

К правоохранителям обратились родители детей, которым 18 марта в одном из детских садов Кызыла вместо постановки пробы Манту была введена вакцина БЦЖ.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц и работников муниципального дошкольного образовательного учреждения и органов здравоохранения республики на наличие признаков преступлений, предусмотренных ст. 293 УК РФ (халатность) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно, что в Перми две школьницы с октября находятся на домашнем обучении, так как были отстранены от занятий из-за отсутствия Манту.

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Воспитанникам детского сада в Тыве поставили прививку от туберкулеза вместо Манту

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Теги: Тыва, детский сад, СКР, прививка



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