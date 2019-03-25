Из правительства увольняется первый заместитель Вадима Шумкова

Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об увольнении, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.

Сергей Пугин больше не работает в правительстве Курганской области с 1 апреля этого года.

Куда уходит бывший чиновник - не сообщается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, это уже вторая кадровая перестановка за день - ранее стало известно, что должность замгубернатора по социальной политике заняла директор училища для трудных подростков из Куртамыша Татьяна Менщикова.