25 Марта 2019
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Политика Курганская область

Из правительства увольняется первый заместитель Вадима Шумкова

Первый заместитель губернатора Курганской области, директор департамента АПК Сергей Пугин написал заявление об увольнении, эту информацию Накануне.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.

Сергей Пугин больше не работает в правительстве Курганской области с 1 апреля этого года.

Куда уходит бывший чиновник - не сообщается.

Как ранее сообщало Накануне.RU, это уже вторая кадровая перестановка за день - ранее стало известно, что должность замгубернатора по социальной политике заняла директор училища для трудных подростков из Куртамыша Татьяна Менщикова.

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Из правительства увольняется первый заместитель Вадима Шумкова

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Теги: Сергей Пугин, увольнение, Вадим Шумков, заявление, замгубернатора



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