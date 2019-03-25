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Глава Перми объявил замечания главам районных администраций из-за плохой уборки снега

В Перми в отношении дорожных подрядчиков возбуждено 75 дел об административных правонарушениях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии. Дела возбудили по итогам проверки городской административно-технической комиссии, которая выявила ненормативное содержание 331 тротуара во всех районах города.

По информации городских властей, дела возбуждены в отношении подрядных организаций "Бор", "Старт","УСК "Уралстройподряд", "Дортехинжиниринг", "ДСТ-Пермь", "Строительное управление – 157"

Также из-за плохой уборки тротуаров глава Перми Дмитрий Самойлов объявил выговор первому замглавы администрации Мотовилихинского района Антону Илюшину, сделал замечания главам Индустриального и Свердловского районов Александру Иванову и Андрею Усову и первым заместителям глав администраций Кировского, Орджоникидзевского и Свердловского районов Константину Савину, Вадиму Казанцеву и Василию Пастуху.

Отметим, что для борьбы с гололедом в марте было увеличено количество рабочих до 410 человек. Для обработки улиц использовано 2825 тонн противогололедных материалов. На завтрашнем заседании в гордуме Перми власти города отчитаются о мерах, принятых для борьбы с гололедом с 5 по 10 марта. Напомним, в этот период пострадали более 150 человек, в том числе заместитель министра строительства региона.

Комитет думы города также одобрил увеличение финансирования уборки улиц от снега.

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Глава Перми объявил замечания главам районных администраций из-за плохой уборки снега

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Теги: уборка снега, гололед, замечания, выговор, Дмитрий Самойлов



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