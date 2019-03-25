В Краснодарском крае в жилом доме произошел хлопок газа
На Кубани в жилом доме произошел хлопок газового баллона, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Хлопок произошел в восьмиквартирном одноэтажном домовладении по адресу Тимашевский район СТ "Прогресс" на ул. Колхозная.
Горение после инцидента не зафиксировано.
Сообщается, что в готовности находится пункт временного размещения вместимостью 120 чел.
"В результате взрыва повреждено две квартиры, два человека пострадали", - говорится в сообщении. Они доставлены в ЦРБ Тимашевского района.
На месте работает оперативно-следственная группа СУ СК РФ.