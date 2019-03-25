25 Марта 2019
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В Сирии погиб еще один челябинский доброволец: "подорвался на мине"

На территории Сирийской Арабской Республики в начале марта погиб российский доброволец, уроженец города Челябинска Дмитрий Дмитриенко. Несмотря на то, что гибель бойца произошла в начале этого месяца, стало об этом известно только сейчас: недавно он был похоронен в родном городе.

Как сообщили корреспонденту Накануне.RU знакомые и боевые товарищи погибшего, в первый раз на войну он попал еще весной-летом 2014 года и воевал в составе подразделения "Интербригады", а спустя какое-то время, когда бои на Юго-Востоке стихли, уехал в Сирию, чтобы сражаться на стороне правительственных войск САР против боевиков.

(2019)|Фото: vk.com

Дмитрий Дмитриенко(2019)|Фото: vk.com

"Говорят, подорвался на мине", - сообщили подробности его бывшие сослуживцы по Донбассу, где он был известен под позывным "Чечня".

Напомним, что три года назад стало известно о гибели в Сирии другого челябинца Романа Анищенко. Тогда сообщалось, что он участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне народного ополчения ЛДНР, а позже отправился в арабскую республику.

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В Сирии погиб еще один челябинский доброволец: "подорвался на мине"

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Теги: ополченец, война в сирии



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