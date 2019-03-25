25 Марта 2019
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Происшествия Пермский край

В Нытве столовая закрыта на 90 суток из-за многочисленных нарушений при приготовлении блюд

В Нытве из-за многочисленных нарушений закрыта столовая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления судебных приставов.
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Столовая расположена в доме №57 по Чкалова. Внеплановая проверка Роспотребнадзора показала, что есть нарушения закона по 19 пунктам. В частности, кухня не оборудована местом для раздельной мойки овощей, мясных и рыбных продуктов, а также раковиной для рук и посуды. При изготовлении полуфабрикатов и готовых блюд персонал вынужден использовать одни и те же весы. Мясо, из которого повара делали фарш на котлеты, повторно замораживали, что может представлять потенциальную угрозу для здоровья посетителей.

Предприниматель, владеющая столовой, полностью признала вину, завив, что намерена отремонтировать помещение и купить оборудование, необходимое для приготовления не только вкусной, но и безопасной для гостей пищи. Для этого у неё есть 90 суток. Именно на такой срок приставы закрыли заведение.

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В Нытве столовая закрыта на 90 суток из-за многочисленных нарушений при приготовлении блюд

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Теги: столовая, Нытва, Росмотребнадзор. судебные приставы



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