В Нытве столовая закрыта на 90 суток из-за многочисленных нарушений при приготовлении блюд

В Нытве из-за многочисленных нарушений закрыта столовая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления судебных приставов.

Столовая расположена в доме №57 по Чкалова. Внеплановая проверка Роспотребнадзора показала, что есть нарушения закона по 19 пунктам. В частности, кухня не оборудована местом для раздельной мойки овощей, мясных и рыбных продуктов, а также раковиной для рук и посуды. При изготовлении полуфабрикатов и готовых блюд персонал вынужден использовать одни и те же весы. Мясо, из которого повара делали фарш на котлеты, повторно замораживали, что может представлять потенциальную угрозу для здоровья посетителей.

Предприниматель, владеющая столовой, полностью признала вину, завив, что намерена отремонтировать помещение и купить оборудование, необходимое для приготовления не только вкусной, но и безопасной для гостей пищи. Для этого у неё есть 90 суток. Именно на такой срок приставы закрыли заведение.