25 Марта 2019
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Политика В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

"Боинг" над Донбассом сбила Украина. Экс-сотрудник СБУ рассказал о событиях в Донбассе

"Боинг" над Донбассом в июле 2014 г. сбила Украина. Об этом заявил бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, давший пресс-конференцию в МИА "Россия сегодня".
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Прозоров работал в СБУ в 1999-2018 гг., с мая 2014 г. работал в центральном аппарате, штабе "АТО", с апреля 2014 г. добровольно помогал России. Он продемонстрировал наградную грамоту за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины", подписанную главой СБУ Василием Грицаком.

Прозоров убежден, что "Боинг" сбила Украина, и считает, что к катастрофе причастны "нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки министерства обороны Василий Курбатов".

Он сообщил, что Киев изначально был настроен на кровопролитную войну в Донбассе с большим числом жертв.

Прозоров подтвердил существование тайных тюрем СБУ, в которых пытали и убивали подозреваемых в сотрудничестве с Россией, и рассказал, что нацистские батальоны в Донбассе совершали зверства, ведя себя по отношению к местным жителям как оккупанты.

Он также признал, что был удивлен, когда узнал, что в России многие списывают убийство лидеров и командиров ДНР и ЛНР на внутренние разборки.

"Я хочу вас заверить, что это не так. Их ликвидация – это действия специальных служб Украины, а мысль о том, что это внутренние разборки, внушается подразделением информационно-психологических операций СБУ, ВСУ. По Мотороле и Гиви я на сто процентов уверен, что это была спецоперация Пятого управления СБУ и Сил специальных операций ВСУ. Я абсолютно уверен в этом", – подчеркнул экс-сотрудник СБУ.

Он добавил, что Пятое управление департамента контрразведки СБУ, которое занимается диверсиями и терактами, управляется под руководством британских и американских специалистов.

Также Прозоров поведал о том, что в районе проведения "АТО" была выстроена мощная коррупционная вертикаль, восходящая к администрации президента Петра Порошенко, по нелегальной торвговле через линию разграничения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления Прозорова. От комментариев воздержалась и Служба внешней разведки. Признания Прозорова в комментариях вряд ли нуждаются.

СБУ уже подтвердила, что Прозоров был ее сотрудником, сообщает РИА Новости.

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"Боинг" над Донбассом сбила Украина. Экс-сотрудник СБУ рассказал о событиях в Донбассе

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Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, СБУ, Василий Прозоров



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