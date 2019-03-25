В Москве водитель Gelandewagen сбежал с места смертельного ДТП

Следственный комитет забрал у МВД материалы дела о гибели двух человек в ДТП на Можайском шоссе в Москве.

Передача инициирована по поручению и.о. руководителя управления СК Андрея Стрижова.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ СКР по столице, автоавария произошла 25 марта. Столкнулись "Мерседес" и Нива.

Пассажир российского автомобиля – женщина - скончалась на месте. Мужчина с дочерью были доставлены в больницу, но спасти девочку врачам не удалось.

Водитель "Мерседеса" скрылся с места происшествия. По данным СМИ, Gelandewagen двигался с очень высокой скоростью.

Телеграм-канал Mash пишет, что владелец автомобиля - чемпион мира в ММА - Рахман Дудаев из Чечни. По его словам, машину давно продал и кто на ней ездит сейчас - не в курсе.