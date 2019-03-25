25 Марта 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Путин может получить пост главы пермского департамента дорог и транспорта

Руководитель МКУ "Городское управление транспорта" Анатолий Путин займет должность начальника департамента дорог и транспорта Перми. По информации "Ъ", завтра его представят на пленарном заседании гордумы.

В мэрии информацию не комментируют.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Исполняющей обязанности была назначена Елена Мамонова.

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Путин может получить пост главы пермского департамента дорог и транспорта

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Теги: Анатолий Путин, департамент дорог и транспорта, назначение



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