Путин может получить пост главы пермского департамента дорог и транспорта

Руководитель МКУ "Городское управление транспорта" Анатолий Путин займет должность начальника департамента дорог и транспорта Перми. По информации "Ъ", завтра его представят на пленарном заседании гордумы.

В мэрии информацию не комментируют.

Как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе начальник департамента дорог и транспорта Перми Роман Залесинский написал заявление об увольнении по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.

Исполняющей обязанности была назначена Елена Мамонова.