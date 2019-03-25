Россия вновь стала лидером по поставкам нефти в Китай

Россия третий год лидирует по экспорту нефти в КНР.

Как сообщает "Международное радио Китая" со ссылкой на доклад Китайской ассоциации нефтяных компаний, в 2018 г. из РФ в КНР было поставлено 71,5 млн тонн нефти (рост по сравнению с 2017 г. составил 19,7%). На Россию пришлось 15,7% всего экспорта "чёрного золота" в Китай. Далее в списке ведущих экспортёров следуют Саудовская Аравия и Ангола.

Сообщается, что Китай наращивает импорт нефти на фоне снижения собственной добычи и потребления.

Товарооборот между РФ и КНР в прошлом году также стал рекордным, превысив отметку в 100 млрд долларов. Однако стороны не намерены останавливаться на достигнутом, премьер Госсовета Китая Ли Кэцян заявлял о необходимости удвоить этот показатель.