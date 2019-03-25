25 Марта 2019
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В Нижнем Тагиле на только что отремонтированных дорогах появились ямы

Общественники Нижнего Тагила заявили, что на только что отремонтированных городских дорогах появились ямы. Активистами подано обращение в прокуратуру.

Как сообщил глава общественного движения "Тагил без ям" Никита Чапурин, в декабре 2018 года мэр Владислав Пинаев дал поручение принять в эксплуатацию отремонтированные дороги по улицам Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Горького. Однако, по данным общественника, часть комиссии по обследованию законченных работ по ремонтам дорог отказалась подписать акты, так как ремонт не был закончен и сделан некачественно.

По словам Чапурина, на днях он лично осмотрел участок улицы Победы от Пархоменко до Карла Либкнехта и приложил фото с ямами на дороге. Также, по его данным, трамвайные остановки не соответствуют требованиям доступной среды для инвалидов.

дороги, ямы, Нижний Тагил(2019)|Фото: vk.com/tagilbezyam

дороги, ямы, Нижний Тагил(2019)|Фото: vk.com/tagilbezyam

"Чем руководствовался глава города, отдавая приказ принять некачественный ремонт, будет выяснять прокуратура. Мне жаль чиновников, которые не хотели подписывать акты, но их заставили. У них просто не было выбора", - отметил глава общественного движения "Тагил без ям".

В самом движении говорят, что с февраля 2019 года в администрации города ходят слухи об исключении Чапурина из состава комиссии - это связано с отказом общественника подписать акты приемки дорог, отремонтированных компанией "Уралстроймонтаж". По информации общественников, Чапурину закрыли доступ на все совещания под председательством Пинаева и на словах предупредили, что исключат его. Как добавили в "Тагиле без ям", даже если это произойдет, то это не повлияет на эффективность их работы.

дороги, ямы, Нижний Тагил(2019)|Фото: vk.com/tagilbezyam

дороги, ямы, Нижний Тагил(2019)|Фото: vk.com/tagilbezyam

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В Нижнем Тагиле на только что отремонтированных дорогах появились ямы

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Теги: дороги, ямы, ремонт, Нижний Тагил



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