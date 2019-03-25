В Нижнем Тагиле на только что отремонтированных дорогах появились ямы

Общественники Нижнего Тагила заявили, что на только что отремонтированных городских дорогах появились ямы. Активистами подано обращение в прокуратуру.

Как сообщил глава общественного движения "Тагил без ям" Никита Чапурин, в декабре 2018 года мэр Владислав Пинаев дал поручение принять в эксплуатацию отремонтированные дороги по улицам Грибоедова, Победы, Космонавтов, Быкова и Горького. Однако, по данным общественника, часть комиссии по обследованию законченных работ по ремонтам дорог отказалась подписать акты, так как ремонт не был закончен и сделан некачественно.

По словам Чапурина, на днях он лично осмотрел участок улицы Победы от Пархоменко до Карла Либкнехта и приложил фото с ямами на дороге. Также, по его данным, трамвайные остановки не соответствуют требованиям доступной среды для инвалидов.

"Чем руководствовался глава города, отдавая приказ принять некачественный ремонт, будет выяснять прокуратура. Мне жаль чиновников, которые не хотели подписывать акты, но их заставили. У них просто не было выбора", - отметил глава общественного движения "Тагил без ям".

В самом движении говорят, что с февраля 2019 года в администрации города ходят слухи об исключении Чапурина из состава комиссии - это связано с отказом общественника подписать акты приемки дорог, отремонтированных компанией "Уралстроймонтаж". По информации общественников, Чапурину закрыли доступ на все совещания под председательством Пинаева и на словах предупредили, что исключат его. Как добавили в "Тагиле без ям", даже если это произойдет, то это не повлияет на эффективность их работы.