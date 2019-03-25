"Также это все заметет снегом?" Текслер поинтересовался у Елистратова, кто будет содержать челябинские скверы после их обновления

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер посетил еще один сквер, который планируется благоустроить в этом году, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее глава региона посетил сквер на улице Красного Урала.

Текслеру представили проект, рассказали о резиновом покрытии детских площадок и современных малых архитектурных формах и источниках освещения. Однако врио больше интересовало, кто будет заниматься содержанием скверов после их обновления.

"Также будет, как сейчас? Также все заметет снегом? Тогда это все коту под хвост. Какие у вас есть решения?", - поинтересовался он.

Глава Челябинска Владимир Елистратов рассказал, что планируется в каждом районе создать свое учреждение, которое будет заниматься содержанием общественных пространств.

Затем врио губернатора прогулялся по "тропе здоровья" в челябинском городском бору, где ему представили проект развития эко-парка. На проект развития эко-парка потребуется порядка 240 млн руб.