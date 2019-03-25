Ветераны Росгвардии, ушедшие из-за опасений перед "пенсионной реформой", возвращаются на службу

Начальник управления Росгвардии по Тюменской области Евгений Симаков, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU, заверил, что "пенсионная реформа" хоть и не задела напрямую сотрудников его ведомства, однако "косвенно" все же повлияла.

Вопрос касался недавнего заявления коллеги Симакова по силовому блоку — главы тюменского УМВД генерала Юрия Алтынова, который на встрече с депутатами посетовал на кадровый голод и отток людей из-за "пенсионной реформы". Сотрудники достигшие служебного стажа в 20 лет спешили выйти на ведомственную пенсию, опасаясь изменений в законодательстве.

Впрочем в Росгвардии заявили, что аналогичные процессы в структуре хоть и были, но незначительные и никак не повлияли на штатную численность подразделений. В частности, сегодня служба укомплектована на 96%.

"Проблема возможного изменения выслуги лет тоже волновала и коснулась опосредованно и нас", - подчеркнул Симаков, добавив, что небольшие волнения были, "но работа с личным составом и информация о том, что никаких проектов об изменении сроков выслуги не будет — позволила сохранить штатную численность".

"Люди у нас не уходят, они поняли, что возраст выслуги лет не увеличится — и поводов для беспокойства нет", - также подчеркнул он и даже рассказал, что из 10 человек уже на службу вернулись трое ветеранов, подав рапорты о зачислении в ряды Росгвардии.